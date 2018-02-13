В январе на дорогах Тульской области возросло количество аварий

Фото из архива Myslo.

В правительстве области обсудили меры безопасности дорожного движения в регионе.

13 февраля в правительстве Тульской области обсудили ситуацию с аварийностью на дорогах региона.

Так, по итогам 2017 года в регионе сократилось количество ДТП: зарегистрировано на 2,7% меньше аварий, на 4,4% снизилось количество погибших и на 2,3% - пострадавших.

Однако проблема безопасности дорожного движения не теряет своей актуальности.

Как заявил председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов,

в январе нынешнего года число ДТП значительно выросло.

Поэтому необходимо и дальше предпринимать меры, чтобы преодолеть негативные факторы и повысить безопасность дорожного движения.