Жители Кимовского района смогут попасть на приём к министру ЖКХ
Элеонора Шевченко будет общаться с гражданами в мобильном комплексе передвижной приёмной.
В среду, 21 февраля, с 10.00 до 14.00 в посёлке Епифань Кимовского района состоится прием граждан с использованием передвижного комплекса мобильной приемной. Прием проведет министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Элеонора Шевченко.
Передвижной комплекс мобильной приемной будет располагаться у здания МФЦ Кимовского муниципального (удаленное рабочее место в посёлке Епифань) по адресу: Кимовский район, поселок Епифань, ул. 50 лет Октября, д. 46.
Всем желающим попасть на приём при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
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