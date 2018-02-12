Жители Кимовского района смогут попасть на приём к министру ЖКХ

Элеонора Шевченко будет общаться с гражданами в мобильном комплексе передвижной приёмной.

В среду, 21 февраля, с 10.00 до 14.00 в посёлке Епифань Кимовского района состоится прием граждан с использованием передвижного комплекса мобильной приемной. Прием проведет министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Элеонора Шевченко.

Передвижной комплекс мобильной приемной будет располагаться у здания МФЦ Кимовского муниципального (удаленное рабочее место в посёлке Епифань) по адресу: Кимовский район, поселок Епифань, ул. 50 лет Октября, д. 46.