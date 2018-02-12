Тульские детские театры получат на развитие более двух миллионов рублей

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Туле состоялось расширенное заседание коллегии областного минкульта. На ней присутствовала депутат Государственной Думы, член комитета по культуре Наталия Пилюс, которая рассказала о партийных проектах и сохранении и поддержке народных промыслов.

Депутат Государственной Думы Наталия Пилюс Коллегия – замечательная площадка для обмена мнениями и выработки новых решений, планов. Не могу не отметить неравнодушное отношение туляков к вопросам культуры. Наш центр народного творчества стал лучшим в России. На фестивале молодежи и студентов в Сочи тульский стенд стал одним из лучших благодаря использованию местной культуры и традиций. Наша ежедневная работа – это позиционирование региона. Усиление работы по поддержке народных промыслов должно сыграть важную роль в подготовке и проведению празднования 500-летия тульского Кремля.

В 2018 году, благодаря совместной работе депутата и регионального минкульта, на парламентских слушаниях в Госдуме опыт Тульской области был признан одним из лучших по вопросу доступности учреждений культуры для населения.

В регионе предусмотрены меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений культуры, молодых специалистов, работающих в отрасли в сельской местности. Участники слушаний восприняли опыт туляков с большим интересом.

Наталия Пилюс отметила, что на рассмотрение в Госдуму внесён законопроект, определяющий основные задачи волонтерства в сфере культуры – это сохранение и продвижение культурного достояния, формирования культурной идентичности, популяризация культуры среди молодежи, развитие ответственности за сохранение культурного достояния и сохранение исторической памяти.

В рамках направления «Культура малой Родины» всероссийского проекта «Театры – детям», в прошлом году впервые были выделены средства на укрепление материально-технической базы детских театров и организацию гастролей.

В 2018 году по направлению «Театры – детям» тульские детские театры получат на развитие 2,8 млн рублей. В рамках проекта «Театры малых городов» будет выделено более четырёх миллионов, а по направлению «Местный дом культуры» Тульской области будет выделено финансирование на сумму более 14 млн рублей.