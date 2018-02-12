новости
новости
Регистрация
Тульские детские театры получат на развитие более двух миллионов рублей
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Тульские детские театры получат на развитие более двух миллионов рублей

В тульском Кремле прошла коллегия регионального министерства культуры.

В Туле состоялось расширенное заседание коллегии областного минкульта. На ней присутствовала депутат Государственной Думы, член комитета по культуре Наталия Пилюс, которая рассказала о партийных проектах и сохранении и поддержке народных промыслов.

Депутат Государственной Думы Наталия Пилюс

Коллегия – замечательная площадка для обмена мнениями и выработки новых решений, планов. Не могу не отметить неравнодушное отношение туляков к вопросам культуры. Наш центр народного творчества стал лучшим в России. На фестивале молодежи и студентов в Сочи тульский стенд стал одним из лучших благодаря использованию местной культуры и традиций. Наша ежедневная работа – это позиционирование региона. Усиление работы по поддержке народных промыслов должно сыграть важную роль в подготовке и проведению празднования 500-летия тульского Кремля.

В 2018 году, благодаря совместной работе депутата и регионального минкульта, на парламентских слушаниях в Госдуме опыт Тульской области был признан одним из лучших по вопросу доступности учреждений культуры для населения.

В регионе предусмотрены меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений культуры, молодых специалистов, работающих в отрасли в сельской местности. Участники слушаний восприняли опыт туляков с большим интересом.

Наталия Пилюс отметила, что на рассмотрение в Госдуму внесён законопроект, определяющий основные задачи волонтерства в сфере культуры – это сохранение и продвижение культурного достояния, формирования культурной идентичности, популяризация культуры среди молодежи, развитие ответственности за сохранение культурного достояния и сохранение исторической памяти.

В рамках направления «Культура малой Родины» всероссийского проекта «Театры – детям», в прошлом году впервые были выделены средства на укрепление материально-технической базы детских театров и организацию гастролей.

В 2018 году по направлению «Театры – детям» тульские детские театры получат на развитие 2,8 млн рублей. В рамках проекта «Театры малых городов» будет выделено более четырёх миллионов, а по направлению «Местный дом культуры» Тульской области будет выделено финансирование на сумму более 14 млн рублей.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:16 +2
Другие статьи по темам
Событие
культураминистерство культуры Тульской областиколлегия министерствакультура в регионах
Люди
Наталия Пилюс
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Жители Кимовского района смогут попасть на приём к министру ЖКХ
Жители Кимовского района смогут попасть на приём к министру ЖКХ
Туляки стали лауреатами международного фестиваля солдатской песни «Афганский ветер»
Туляки стали лауреатами международного фестиваля солдатской песни «Афганский ветер»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.