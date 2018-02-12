В 2017 году доходы бюджета Тульской области увеличились на 1,9 млрд рублей

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Причинами медленного роста глава регионального министерства финансов назвал увеличившийся налог на прибыль и снижение производства на пивзаводе «Балтика».

12 февраля в здании правительства Тульской области подвели предварительные итоги исполнения бюджета за 2017 год.

Министр финансов Владимир Юдин рассказал, что бюджет области по доходам исполнен на 99,9% к плановому показателю, по расходам — 96,4%. Неисполнение составило 2,6 млрд рублей.

По сравнению с 2016 годом рост доходов составил 3% — 1,9 млрд рублей; расходы бюджета увеличились почти на 6% — на 3,9 млрд рублей.

— Опережающий рост расходов отразился на дефиците бюджета, который по итогам 2017 года составил 2,6 млрд рублей. Тем не менее показатели всех соглашений с министерством финансов РФ область выполнила, — констатировал Владимир Юдин.

Структура доходов бюджета не претерпела существенных изменений по сравнению с 2016 годом. По-прежнему более 80% составляют три доходных источника: налог на прибыль, на доходы физических лиц и акцизы. По сравнению с показателями 2016 положительную динамику поступлений имеют все доходные источники кроме акцизов. Одной из причин стало снижение объемов производства на пивзаводе «Балтика» и рост более чем в 2 раза налога на прибыль.

Общий прирост собственных доходов к уровню 2016 года составил 2,1%.

По объему поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Тульская область занимает пятое место в ЦФО после Москвы, Московской, Воронежской и Белгородской областей. По итогам 2017 года неосвоенными остались около 400 млн рублей из федеральной казны. Главными причинами стали задержки в исполнении программ ЖКХ и здравоохранения. В 2018 году Тульская область вошла в процесс реструктуризации бюджетных кредитов. Сумма, на которую заключены соглашения с Минфином РФ, составила 9,7 млрд рублей.

— Участие в реструктуризации позволяет более равномерно распределить долговую нагрузку по годам и сэкономить значительную часть бюджетных средств в виде расходов на обслуживание государственного долга, — пояснил глава регионального министерства финансов.