В 2017 году доходы бюджета Тульской области увеличились на 1,9 млрд рублей
Причинами медленного роста глава регионального министерства финансов назвал увеличившийся налог на прибыль и снижение производства на пивзаводе «Балтика».
Общий прирост собственных доходов к уровню 2016 года составил 2,1%.
По объему поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Тульская область занимает пятое место в ЦФО после Москвы, Московской, Воронежской и Белгородской областей.
По итогам 2017 года неосвоенными остались около 400 млн рублей из федеральной казны. Главными причинами стали задержки в исполнении программ ЖКХ и здравоохранения.
В 2018 году Тульская область вошла в процесс реструктуризации бюджетных кредитов. Сумма, на которую заключены соглашения с Минфином РФ, составила 9,7 млрд рублей.
За прошлый год 15 муниципальных образований исполнили с дефицитом бюджета, с профицитом — 11. Наибольшая долговая нагрузка — в Новомосковске и Туле. Муниципальный долг отсутствует в 13 муниципальных образованиях.
В 2017 году из бюджета Тульской области выделено бюджетных кредитов в сумме 170,4 млн рублей для поддержки сбалансированности бюджетов 9 муниципальных образований.