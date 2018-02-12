В тульских домах проверили температуру

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В январе 2018 года администрация Тулы проверила соблюдение температурного режима в 349 многоквартирных домах и на 66 объектах социальной сферы. Согласно ГОСТу РФ и нормам СанПиНа, зимой температура воздуха в помещениях жилых зданий не должна быть ниже +18°С, а угловых — +20°С.

В целом эти нормы в квартирах не нарушаются, а системы центрального отопления функционируют в штатном режиме.

Мониторинг температурного режима проводился в соответствии с утвержденными графиками, а также по обращениям жителей на телефоны горячих линий администрации Тулы.

За январь 2018 года на телефоны по нарушению теплоснабжения в МКД поступило 141 обращение от населения. С 1 ноября 2017 года было обследовано 1069 МКД, а также 144 объекта социальной сферы.