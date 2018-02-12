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В Туле задержали двух иностранцев, находящихся в международном розыске
Кадр из видео. Один из подозреваемых.

В Туле задержали двух иностранцев, находящихся в международном розыске

Сейчас решается вопрос о дальнейшей экстрадиции мужчин.

В Туле сотрудники областного Управления МВД и регионального УФСБ задержали двух братьев - 44-летнего и 42-летнего иностранцев. Мужчины находились в международном и межгосударственном розыске с целью ареста и экстрадиции по инициативе двух европейских стран. 

Известно, что разыскиваемые, по предварительным данным, действуя совместно, у себя на родине совершили мошенничество в особо крупном размере, а также они причастны к преступлению, связанному с повреждением и подделкой документов.

В другой стране Европы они также разыскивались за мошенничество и подделку платежных документов. 

- Сотрудники УМВД и УФСБ получили оперативную информацию, что мужчины могут находиться в Туле, предположительно, имея при себе поддельные документы, полученные за пределами страны. При дальнейшей проверке эти сведения подтвердились, - рассказали в пресс-службе УМВД.

Первый из братьев был задержан при попытке получения разрешения на временное проживание.

Позднее, при проведении оперативных мероприятий, полицейские и сотрудники УФСБ установили местонахождение второго брата, и также задержали его. Оба разыскиваемых доставлены в отдел полиции для решения вопроса о дальнейшей экстрадиции.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:45 +4
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