новости
новости
Регистрация
Поклонники ММА станут свидетелями грандиозных поединков на Fight Show «Битва за Тулу»

Поклонники ММА станут свидетелями грандиозных поединков на Fight Show «Битва за Тулу»

Не пропустите это событие!

16 марта в Тульском государственном цирке состоится крупнейшее спортивное событие в мире смешанных боевых единоборств — Fight Show «Битва за Тулу». Титульный бой проведет профессиональный боец лиги М1 Алексей Махно.

В программе мероприятия запланировано 12 профессиональных поединков по правилам ММА, в которых честь Тульской области будут отстаивать именитые бойцы, члены сборной команды «Хулиган Team», во главе с чемпионом мира по панкратиону, чемпионом России по боевому самбо Денисом Полехиным.

Для участия в Fight Show «Битва за Тулу» также приглашены звёзды ведущих клубов России: Николай Савилов, Андрей Селедцов и многие другие.

– Популярность смешанных единоборств в мире набирает невероятную силу, в настоящее время ее сложно переоценить. И Россия стремительно расширяет свое влияние.

В тульском регионе сложились крепкие традиции в велоспорте, плавании, гимнастике, боевые искусства в этой цепочке занимают достойное место. Нам есть, кем гордиться. В нашем городе любят ММА. И мы понимаем, что обязаны подарить городу это грандиозное событие», — заявил президент Тульской региональной общественной организации «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА)» Илья Степанов.

Приглашаем любителей смешанных единоборств посетить поединки ведущих бойцов ММА.

Генеральный партнер Fight Show «Битва за Тулу» – тульский спортзал «Хулиган». #верь_в_себя#хулигань_в_спортзале.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:09 +3
Другие статьи по темам
Люди
Денис ПолехинАлексей МахноНиколай Савилов
Место
Тула
Прочее
Fight Show Битва за ТулуММА

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк погиб, отравившись выхлопными газами во время ремонта авто
Туляк погиб, отравившись выхлопными газами во время ремонта авто
В тульских домах проверили температуру
В тульских домах проверили температуру
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.