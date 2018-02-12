Поклонники ММА станут свидетелями грандиозных поединков на Fight Show «Битва за Тулу»

16 марта в Тульском государственном цирке состоится крупнейшее спортивное событие в мире смешанных боевых единоборств — Fight Show «Битва за Тулу». Титульный бой проведет профессиональный боец лиги М1 Алексей Махно.

В программе мероприятия запланировано 12 профессиональных поединков по правилам ММА, в которых честь Тульской области будут отстаивать именитые бойцы, члены сборной команды «Хулиган Team», во главе с чемпионом мира по панкратиону, чемпионом России по боевому самбо Денисом Полехиным.

Для участия в Fight Show «Битва за Тулу» также приглашены звёзды ведущих клубов России: Николай Савилов, Андрей Селедцов и многие другие.

– Популярность смешанных единоборств в мире набирает невероятную силу, в настоящее время ее сложно переоценить. И Россия стремительно расширяет свое влияние.

В тульском регионе сложились крепкие традиции в велоспорте, плавании, гимнастике, боевые искусства в этой цепочке занимают достойное место. Нам есть, кем гордиться. В нашем городе любят ММА. И мы понимаем, что обязаны подарить городу это грандиозное событие», — заявил президент Тульской региональной общественной организации «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА)» Илья Степанов.

Приглашаем любителей смешанных единоборств посетить поединки ведущих бойцов ММА.

Генеральный партнер Fight Show «Битва за Тулу» – тульский спортзал «Хулиган». #верь_в_себя#хулигань_в_спортзале.