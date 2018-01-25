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Куда тулякам звонить, если батареи холодные?
Фото dagzhkh.ru

Куда тулякам звонить, если батареи холодные?

По вопросам подачи тепла туляки могут обращаться в ЕДДС и на телефоны горячих линий.

Жители областной столицы могут обращаться по вопросам подачи отопления в свои дома по телефонам горячих линий главных управлений территориальных округов, а также по телефону управления по городскому хозяйству администрации Тулы: 55-03-90.

№ п/п

Территориальный округ

Номера телефонов

Время работы

1

Центральный

36−30−92

пн-чт: 9.00−18.00,
пт: 9.00−17.00

2

Зареченский

47−58−58

пн-чт: 9.00−18.00,
пт: 9.00−17.00

3

Привокзальный

24−66−98

пн-чт: 9.00−18.00,
пт: 9.00−17.00

4

Пролетарский

41−06−49

пн-чт: 9.00−18.00,
пт: 9.00−17.00

5

Советский
 

30−18−84, 30−17−11

пн-чт: 9.00−18.00,
пт: 9.00−17.00

6

Управление по городскому хозяйству администрации Тулы

55−03−90

пн-чт: 9.00−18.00, пт: 9.00−17.00

7

Единая дежурно-диспетчерская служба Тулы

1391, 47−20−34, 47−20−37

круглосуточно

8

АДДС ЗАО «Тулатеплосеть»

42−53−23

круглосуточно

9

ООО «Аварийно-диспетчерская служба города Тулы»

56−54−54

круглосуточно

10

Диспетчерская ОАО «Тулагорводоканал»

42−53−26, 42−53−34

круглосуточно

Звонки туляков круглосуточно принимают в Единой дежурно-диспетчерской службе по телефонам: 47-20-34, 1391.

Автор: Юлия Гришина, вчера, в 13:20 +1
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