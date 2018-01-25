Куда тулякам звонить, если батареи холодные?
По вопросам подачи тепла туляки могут обращаться в ЕДДС и на телефоны горячих линий.
Жители областной столицы могут обращаться по вопросам подачи отопления в свои дома по телефонам горячих линий главных управлений территориальных округов, а также по телефону управления по городскому хозяйству администрации Тулы: 55-03-90.
|
№ п/п
|
Территориальный округ
|
Номера телефонов
|
Время работы
|
1
|
Центральный
|
36−30−92
|
пн-чт: 9.00−18.00,
|
2
|
Зареченский
|
47−58−58
|
пн-чт: 9.00−18.00,
|
3
|
Привокзальный
|
24−66−98
|
пн-чт: 9.00−18.00,
|
4
|
Пролетарский
|
41−06−49
|
пн-чт: 9.00−18.00,
|
5
|
Советский
|
30−18−84, 30−17−11
|
пн-чт: 9.00−18.00,
|
6
|
Управление по городскому хозяйству администрации Тулы
|
55−03−90
|
пн-чт: 9.00−18.00, пт: 9.00−17.00
|
7
|
Единая дежурно-диспетчерская служба Тулы
|
1391, 47−20−34, 47−20−37
|
круглосуточно
|
8
|
АДДС ЗАО «Тулатеплосеть»
|
42−53−23
|
круглосуточно
|
9
|
ООО «Аварийно-диспетчерская служба города Тулы»
|
56−54−54
|
круглосуточно
|
10
|
Диспетчерская ОАО «Тулагорводоканал»
|
42−53−26, 42−53−34
|
круглосуточно
Звонки туляков круглосуточно принимают в Единой дежурно-диспетчерской службе по телефонам: 47-20-34, 1391.