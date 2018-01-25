Куда тулякам звонить, если батареи холодные?

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По вопросам подачи тепла туляки могут обращаться в ЕДДС и на телефоны горячих линий.

Жители областной столицы могут обращаться по вопросам подачи отопления в свои дома по телефонам горячих линий главных управлений территориальных округов, а также по телефону управления по городскому хозяйству администрации Тулы: 55-03-90.

№ п/п Территориальный округ Номера телефонов Время работы 1 Центральный 36−30−92 пн-чт: 9.00−18.00,

пт: 9.00−17.00 2 Зареченский 47−58−58 пн-чт: 9.00−18.00,

пт: 9.00−17.00 3 Привокзальный 24−66−98 пн-чт: 9.00−18.00,

пт: 9.00−17.00 4 Пролетарский 41−06−49 пн-чт: 9.00−18.00,

пт: 9.00−17.00 5 Советский

30−18−84, 30−17−11 пн-чт: 9.00−18.00,

пт: 9.00−17.00 6 Управление по городскому хозяйству администрации Тулы 55−03−90 пн-чт: 9.00−18.00, пт: 9.00−17.00 7 Единая дежурно-диспетчерская служба Тулы 1391, 47−20−34, 47−20−37 круглосуточно 8 АДДС ЗАО «Тулатеплосеть» 42−53−23 круглосуточно 9 ООО «Аварийно-диспетчерская служба города Тулы» 56−54−54 круглосуточно 10 Диспетчерская ОАО «Тулагорводоканал» 42−53−26, 42−53−34 круглосуточно

Звонки туляков круглосуточно принимают в Единой дежурно-диспетчерской службе по телефонам: 47-20-34, 1391.