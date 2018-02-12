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Тульские железнодорожники провели для школьников урок безопасности

Тульские железнодорожники провели для школьников урок безопасности

Ребятам рассказали о правилах поведения на железной дороге и раздали тематические памятки.

Более 150 учащихся городского Центра образования № 37 приняли участие в мероприятии, посвященном безопасности на объектах железнодорожного транспорта.

Во время открытого урока специалисты по охране труда Тульского региона Московской железной дороги и сотрудники транспортной полиции рассказали подросткам о правилах безопасности, показали видеоролики и раздали наглядные памятки.

Главная цель акции – профилактика несчастных случаев на объектах железнодорожного транспорта, формирование культуры безопасного поведения у подростков.

Основные причины трагедий на железной дороге – хождение по путям в необорудованных местах и переход рельсов перед приближающимся поездом. Усугубляют ситуации гаджеты, на которые взрослые и подростки отвлекаются, слушая музыку в наушниках и не обращая внимания на обстановку вокруг себя.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:54 +5
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