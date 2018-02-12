В Ленинском экс-чиновницу осудят за махинации с землёй

Женщина оформила участок на имя своей матери, а затем продала его.

Заместитель прокурора Ленинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летней бывшей муниципальной служащей. Она обвиняется в крупном мошенничестве, совершенном по предварительном сговору с использованием служебного положения.

По данным региональной прокуратуры, в 2010 году, занимая должность начальника сектора в администрации Ленинского района, женщина вступила в преступный сговор с неустановленным лицом, которое изготовило в три подложных постановления о передаче в собственность матери мошенницы земельного участка.

Чиновница заверила документы и передала родственнице земельный участок площадью в полторы тысячи квадратных метров, ранее принадлежавший государству. Затем мошенница изменила назначение участка и продала его за 289470 рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.