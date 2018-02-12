За прошедшие выходные 33 тульских водителя сели за руль в нетрезвом состоянии

С 9 по 11 февраля на тульских дорогах полицейскими задержаны 33 водителя, которые выехали на дорогу «приняв на грудь». Как уточнили сотрудники отделения пропаганды БДД регионального УГИБД, 11 задержанных привлекут к ответственности за пьяное вождение, 19 – за отказ от прохождения медосвидетельствования.

Ещё трое задержанных оказались «рецидивистами» и ранее уже были оштрафованы за аналогичные нарушения. По всем фактам были составлены административные материалы, на основании которых суды вынесут решения о мере наказания каждого из водителей.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. В случае повторного нарушения придётся заплатить от 200 до 300 тысяч, отправиться на принудительные работы или два года провести в колонии.