новости
новости
Регистрация
За прошедшие выходные 33 тульских водителя сели за руль в нетрезвом состоянии

За прошедшие выходные 33 тульских водителя сели за руль в нетрезвом состоянии

Сотрудники областного УГИБДД подвели итоги очередного профилактического рейда.

С 9 по 11 февраля на тульских дорогах полицейскими задержаны 33 водителя, которые выехали на дорогу «приняв на грудь». Как уточнили сотрудники отделения пропаганды БДД регионального УГИБД, 11 задержанных привлекут к ответственности за пьяное вождение, 19 – за отказ от прохождения медосвидетельствования.

Ещё трое задержанных оказались «рецидивистами» и ранее уже были оштрафованы за аналогичные нарушения. По всем фактам были составлены административные материалы, на основании которых суды вынесут решения о мере наказания каждого из водителей.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. В случае повторного нарушения придётся заплатить от 200 до 300 тысяч, отправиться на принудительные работы или два года провести в колонии.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:25 +5
Другие статьи по темам
Событие
профилактические рейдыпрофилактическое мероприятие УГИБДДНетрезвый водительпьяное вождениеУГИБДД УМВД России по Тульской области
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские железнодорожники провели для школьников урок безопасности
Тульские железнодорожники провели для школьников урок безопасности
В 2017 году доходы бюджета Тульской области увеличились на 1,9 млрд рублей
В 2017 году доходы бюджета Тульской области увеличились на 1,9 млрд рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.