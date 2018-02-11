Автобусы Тулы проверят на безопасность
Контрольные мероприятия пройдут с 12 по 22 февраля.
На территории областной столицы стартует этап мероприятия «Безопасный автобус», сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.
– Повышенное внимание полицейские ГИБДД будут уделять обеспечению контроля за соблюдением требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров маршрутными транспортными средствами, усилению контроля за соблюдением водителями режима труда и отдыха, – уточнили в ведомстве.
Контрольные мероприятия пройдут с 12 по 22 февраля.
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