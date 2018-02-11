Автобусы Тулы проверят на безопасность

На территории областной столицы стартует этап мероприятия «Безопасный автобус», сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.

– Повышенное внимание полицейские ГИБДД будут уделять обеспечению контроля за соблюдением требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров маршрутными транспортными средствами, усилению контроля за соблюдением водителями режима труда и отдыха, – уточнили в ведомстве.

Контрольные мероприятия пройдут с 12 по 22 февраля.