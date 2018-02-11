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Автобусы Тулы проверят на безопасность

Автобусы Тулы проверят на безопасность

Контрольные мероприятия пройдут с 12 по 22 февраля.

На территории областной столицы стартует этап мероприятия «Безопасный автобус», сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.

– Повышенное внимание полицейские ГИБДД будут уделять обеспечению контроля за соблюдением требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров маршрутными транспортными средствами, усилению контроля за соблюдением водителями режима труда и отдыха, – уточнили в ведомстве.

Контрольные мероприятия пройдут с 12 по 22 февраля.

сегодня, в 09:43 +5
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