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На трассе в Тульской области в ДТП столкнулись микроавтобус с пассажирами и грузовик
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

На трассе в Тульской области в ДТП столкнулись микроавтобус с пассажирами и грузовик

В результате ДТП пострадали четверо человек.

Сообщение о ДТП на 209 км трассы М-4 «Дон» в Киреевском районе на телефон «Единой службы спасения-112» поступило 11 февраля в 02:15. На трассе столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и грузовой автомобиль Scania.
 
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД, скорой медицинской помощи.
 
Предположительно, столкновение произошло в попутном направлении. Микроавтобус «догнал» полуприцеп. Автобус с пассажирами не был рейсовым, он вез рабочих из Республики Калмыкия домой.
 
 
В результате ДТП пострадали четверо, троим из них была оказана помощь на месте, один человек госпитализирован.
 
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.
сегодня, в 11:10 0
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