Тульские казаки открыли спортивный клуб «Чемпион»

На торжественное открытие пришли более 60 человек.

Сегодня, 10 февраля, в Региональном центре подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области состоялось торжественное открытие спортивного клуба «Чемпион».

С инициативой создания спортивного клуба выступили Западное окружное казачье общество и группа спортсменов-борцов.

− Сегодня мы пожинаем плоды многолетней работы по созданию единой системы воспитания порастающего поколения в духе достойного гражданина своей страны, − отметил атаман Западного окружного казачьего общества Алексей Альховик.

Воспитанники клуба выступили перед гостями мероприятия с показательными выступлениями, а их родителям показали фильм об основах обучения борьбе.