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Тульские пряники и самовар прибыли на Олимпиаду в Пхёнчхане
Фото tularegion.ru

Тульские пряники и самовар прибыли на Олимпиаду в Пхёнчхане

9 февраля на Олимпийских играх в Республике Корея торжественно открыли российский Дом спорта.

На время Олимпиады он станет местом встреч российских болельщиков и всех тех, кто поддерживает наших спортсменов в Южной Корее. Дом спорта также станет центром русского гостеприимства.

В знак поддержки наших атлетов туляки отправили в Корею символы региона — самовар и знаменитые на всю Россию, а может быть, и на весь мир тульские пряники. Пряники и самовар прибыли на Олимпиаду по инициативе губернатора.

 

На церемонии открытия российского Дома спорта выступили исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев и Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Республике Корея Александр Тимонин. Участникам церемонии представили пряник поистине олимпийских размеров. Также для гостей состоялся праздничный концерт, после которого все смогли отведать тульское лакомство и чай из тульского самовара.

Тульское угощение ждет всех посетителей Дома спорта.

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:18 +3
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