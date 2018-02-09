Тульские пряники и самовар прибыли на Олимпиаду в Пхёнчхане

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На время Олимпиады он станет местом встреч российских болельщиков и всех тех, кто поддерживает наших спортсменов в Южной Корее. Дом спорта также станет центром русского гостеприимства.



В знак поддержки наших атлетов туляки отправили в Корею символы региона — самовар и знаменитые на всю Россию, а может быть, и на весь мир тульские пряники. Пряники и самовар прибыли на Олимпиаду по инициативе губернатора.

На церемонии открытия российского Дома спорта выступили исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев и Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Республике Корея Александр Тимонин. Участникам церемонии представили пряник поистине олимпийских размеров. Также для гостей состоялся праздничный концерт, после которого все смогли отведать тульское лакомство и чай из тульского самовара.