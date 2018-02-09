Якушев, Буре, Каменский: Звезды хоккея приедут в Тулу

На ледовой арене «Тропик» пройдет хоккейный матч в поддержку олимпийской сборной страны.

10 февраля 2018 года в Тулу приедут Александр Якушев, Павел Буре, Александр Могильный, Валерий Каменский и другие.

На льду тульской арены «Тропик» легенды российского хоккея проведут матч в поддержку сборной страны на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Начало матча в 15.00. Вход свободный.

Ледовая арена «Тропик»: Тула, ул. Демьянова, 26-б.