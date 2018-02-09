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«Герои России, какими их не видел никто»: в Туле откроется фотовыставка

«Герои России, какими их не видел никто»: в Туле откроется фотовыставка

В экспозиции – портреты ветеранов боевых действий, созданные знаменитыми фэшн-фотографами.

12 февраля в галерее «Непокоренные» кинотеатра «Киносити» откроется уникальная фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто».

Этот проект стал частью благотворительной программы по поддержке ветеранов боевых действий. Его цель — напомнить, что реальные герои современности — это не привычные образы из фильмов, а люди, живущие среди нас.

Сегодня ветераны — это не только участники Великой Отечественной войны, но и молодые, яркие мужчины и женщины, ветераны боевых действий. Многие из участников проекта своим примером доказали, что полученные в горячих точках травмы и ранения — не приговор, а мотивация добиваться новых целей и реализовывать себя.

Первая серия снимков была представлена в 2016 году в Парке Победы на Поклонной горе, в галерее «Метро» в Москве, Госдуме РФ, Общественной палате РФ, а также в Казани, Иркутске, Белгороде и других городах.

Все работы, вошедшие в экспозицию, выполнены знаменитыми фэшн-фотографами.

В Туле выставка продолжит свою работу до 12 марта.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:05 +4
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Галерея НепокоренныеТула

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