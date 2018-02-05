новости
новости
Регистрация
В Туле в одном из дворов автомобиль провалился колесом в яму
Фото из группы «Подслушано у водителей в Туле».

В Туле в одном из дворов автомобиль провалился колесом в яму

Происшествие случилось на Красноармейском проспекте.

В Туле на Красноармейском проспекте, между домами №20 и 16, автомобиль провалился колесом в яму. Об этом сообщает тулячка в одной из групп ВКонтакте:

– Проводились какие-то работы: вскопали въезд во двор, потом якобы заделали. Мы поставили машину, а наутро колесо провалилось в землю! Потребовалось несколько часов, чтобы вытащить авто. Подкладывали камни.

По словам девушки, глубина ямы составляет примерно полтора метра.

Тулячка не может добиться справедливости: кто именно проводил работы и должен заделать яму, женщина так и не смогла выяснить.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 15:46 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
провалилась в ямуавтомобильяма

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков приглашают на презентацию краеведческих книг
Туляков приглашают на презентацию краеведческих книг
Бывшая тульская чиновница с подельником незаконно оформили 75 земельных участков на 70 млн рублей
Бывшая тульская чиновница с подельником незаконно оформили 75 земельных участков на 70 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.