В Туле в одном из дворов автомобиль провалился колесом в яму

Фото из группы «Подслушано у водителей в Туле».

В Туле на Красноармейском проспекте, между домами №20 и 16, автомобиль провалился колесом в яму. Об этом сообщает тулячка в одной из групп ВКонтакте:

– Проводились какие-то работы: вскопали въезд во двор, потом якобы заделали. Мы поставили машину, а наутро колесо провалилось в землю! Потребовалось несколько часов, чтобы вытащить авто. Подкладывали камни.

По словам девушки, глубина ямы составляет примерно полтора метра.

Тулячка не может добиться справедливости: кто именно проводил работы и должен заделать яму, женщина так и не смогла выяснить.