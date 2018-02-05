Фото из группы «Подслушано у водителей в Туле».
В Туле в одном из дворов автомобиль провалился колесом в яму
Происшествие случилось на Красноармейском проспекте.
В Туле на Красноармейском проспекте, между домами №20 и 16, автомобиль провалился колесом в яму. Об этом сообщает тулячка в одной из групп ВКонтакте:
– Проводились какие-то работы: вскопали въезд во двор, потом якобы заделали. Мы поставили машину, а наутро колесо провалилось в землю! Потребовалось несколько часов, чтобы вытащить авто. Подкладывали камни.
По словам девушки, глубина ямы составляет примерно полтора метра.
Тулячка не может добиться справедливости: кто именно проводил работы и должен заделать яму, женщина так и не смогла выяснить.
Другие статьи по темам
Место