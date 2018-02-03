Лыжную базу «Спартак» в Туле подготовили к фестивалям ГТО

Сегодня, 3 февраля, по поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова на территории лыжной базы проведен субботник.

Территория лыжной базы в Пролетарском территориальном округе не эксплуатировалась около 15 лет. В рамках выездного совещания в конце января Евгений Авилов поручил управлению по физической культуре и спорту совместно с главным управлением по Пролетарскому территориальному округу провести здесь субботник. В течение текущей недели на территории выполнялись работы по первоначальной расчистке, вывозу мусора.

3 февраля проведены работы по удалению поросли, распиловке и вывозу аварийных деревьев, уборке мусора и покрышек. Приведена в порядок лыжная трасса. Территория подготовлена для проведения фестивалей ГТО, которые состоятся здесь 14 и 18 февраля — в частности, обустроены финиш и старт, места для зрителей.

Напомним, протяженность лыжной трассы по прилегающему лесу — около 10 километров. Территория базы «Спартак» составляет порядка 22 соток.