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Лыжную базу «Спартак» в Туле подготовили к фестивалям ГТО

Лыжную базу «Спартак» в Туле подготовили к фестивалям ГТО

С территории спортивного объекта вывезли мусор, покрышки и вырубили аварийные деревья.

Сегодня, 3 февраля, по поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова на территории лыжной базы проведен субботник.
 
Территория лыжной базы в Пролетарском территориальном округе не эксплуатировалась около 15 лет. В рамках выездного совещания в конце января Евгений Авилов поручил управлению по физической культуре и спорту совместно с главным управлением по Пролетарскому территориальному округу провести здесь субботник. В течение текущей недели на территории выполнялись работы по первоначальной расчистке, вывозу мусора.
 
3 февраля проведены работы по удалению поросли, распиловке и вывозу аварийных деревьев, уборке мусора и покрышек. Приведена в порядок лыжная трасса. Территория подготовлена для проведения фестивалей ГТО, которые состоятся здесь 14 и 18 февраля — в частности, обустроены финиш и старт, места для зрителей.
 
Напомним, протяженность лыжной трассы по прилегающему лесу — около 10 километров. Территория базы «Спартак» составляет порядка 22 соток.
вчера, в 18:41 −1
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