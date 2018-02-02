новости
новости
Регистрация
В Тульской области пройдет профилактическая акция «Внимание, переезд!»

В Тульской области пройдет профилактическая акция «Внимание, переезд!»

Во время акции железнодорожники проверят 184 переезда, расположенных в границах Тульской, а также частично Рязанской и Калужской областей.

Профилактическая акция «Внимание, переезд!», направленная на снижение количества дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах, пройдет в Тульской области с 5 по 28 февраля.

Во время акции железнодорожники проверят все 184 переезда, расположенных в границах Тульской, а также частично Рязанской и Калужской областей.

Водителям в очередной раз напомнят о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железной дороги, нарушение которых может стоить жизни как самого водителя, и пассажиров автомобильного и железнодорожного транспорта, локомотивных бригад.

Участникам дорожного движения раздадут специальные памятки, в которых содержится предостережение для автомобилистов: «Остановись до переезда, чтобы не перечеркивать свою жизнь». Также железнодорожники проведут встречи с учениками автошкол и работниками автотранспортных предприятий, в ходе которых продемонстрируют им учебные фильмы и слайды по данной тематике.

Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов. Именно выполнение этого условия позволит снизить количество ДТП.

 

В 2017 году в Тульском регионе МЖД произошло снижение числа ДТП, связанных с нарушениями водителями ПДД при пересечении железнодорожных переездов, с трех в 2016 году до одного в 2017 г.

За 2017 год на Московской железной дороге по вине водителей автотранспортных средств допущено 31 ДТП, что выше уровня 2016 года (19 ДТП). Пострадал 41 человек (в 2016 году — 16), из них 24 погибли (в 2016 году — 3). Все пострадавшие — водители и их пассажиры.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 14:45 +2
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
переездывнимание переезджелезнодорожный переезд

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Дюмин о парке «Патриот»: «Чтобы строить в такие сроки, нужно быть Шойгу»
Дюмин о парке «Патриот»: «Чтобы строить в такие сроки, нужно быть Шойгу»
В Болохово восстановили водоснабжение
В Болохово восстановили водоснабжение
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.