В Тульской области пройдет профилактическая акция «Внимание, переезд!»

Во время акции железнодорожники проверят 184 переезда, расположенных в границах Тульской, а также частично Рязанской и Калужской областей.

Профилактическая акция «Внимание, переезд!», направленная на снижение количества дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах, пройдет в Тульской области с 5 по 28 февраля.

Во время акции железнодорожники проверят все 184 переезда, расположенных в границах Тульской, а также частично Рязанской и Калужской областей.

Водителям в очередной раз напомнят о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железной дороги, нарушение которых может стоить жизни как самого водителя, и пассажиров автомобильного и железнодорожного транспорта, локомотивных бригад.

Участникам дорожного движения раздадут специальные памятки, в которых содержится предостережение для автомобилистов: «Остановись до переезда, чтобы не перечеркивать свою жизнь». Также железнодорожники проведут встречи с учениками автошкол и работниками автотранспортных предприятий, в ходе которых продемонстрируют им учебные фильмы и слайды по данной тематике.

Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов. Именно выполнение этого условия позволит снизить количество ДТП.

В 2017 году в Тульском регионе МЖД произошло снижение числа ДТП, связанных с нарушениями водителями ПДД при пересечении железнодорожных переездов, с трех в 2016 году до одного в 2017 г.

За 2017 год на Московской железной дороге по вине водителей автотранспортных средств допущено 31 ДТП, что выше уровня 2016 года (19 ДТП). Пострадал 41 человек (в 2016 году — 16), из них 24 погибли (в 2016 году — 3). Все пострадавшие — водители и их пассажиры.