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Дюмин о парке «Патриот»: «Чтобы строить в такие сроки, нужно быть Шойгу»

Дюмин о парке «Патриот»: «Чтобы строить в такие сроки, нужно быть Шойгу»

На пресс-конференции губернатора Тульской области Алексея Дюмина спросили о сроках строительства парка «Патриот» в районе Восточного обвода.

— Какие Вы ставите сроки по строительству парка «Патриот»? Мы помним, какими темпами строилось Суворовское училище. Когда откроется парк?

Алексей Дюмин:

– Чтобы построить Суворовское училище в такие сроки, нужно быть Шойгу. Училище строилось на средства Министерства обороны. Была одна квота на строительство, и училище построили у нас. Сейчас у нас одно из лучших Суворовских училищ в стране, а может, и самое лучшее!

По парку требуется выполнение соглашений с инвесторами. От правительства Тульской области требуется только контроль и оказание помощи по определенным видам работ.

Парк «Патриот» нацелен на патриотическое воспитание, он намного шире, чем вы его видите. Там будет два больших комплекса для семейного активного отдыха, детские городки, кафе. Мы планируем сделать всё в комплексе.

По словам губернатора, парк «Патриот» должен стать центром семейного досуга. Пока папы будут нарезать круги на велодорожках, беговых дорожках, дети тоже будут заняты. В центре парка (а это 50 га) будет большая «шайба» — здание, где запланирован большой зал для проведения конференций и выставок.

– В патриотической части появится выставка техники. В зимнее время будет трасса 10-12 км для лыжников, в летнее время — скейт-парк. Там будет проходить «Гонка героев», которая сейчас очень популярна.
Летом будет набережная. А первая очередь «Патриота» — 2018 год — входная группа, дорожки и т. д. Есть ещё один проект — Дворец спорта единоборств, который также будет рядом с парком. Сейчас идёт согласование с Федерацией силовых видов спорта, инвесторами. Это решится в течение 2019 года.


 

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