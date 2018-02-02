Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области. Фото с места происшествия.

Напомним, без воды осталось около 7700 человек.

В Болохово восстановили водоснабжение. Напомним, что в 9.39 на улице Ленина произошел порыв трубы диаметром 150 мм. Из-за этого осталось без воды около 7700 человек.

На месте работали аварийно-восстановительные бригады, оперативные группы ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области» и Киреевского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тульской области.