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В Болохово восстановили водоснабжение
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области. Фото с места происшествия.

В Болохово восстановили водоснабжение

Напомним, без воды осталось около 7700 человек.

В Болохово восстановили водоснабжение. Напомним, что в 9.39 на улице Ленина произошел порыв трубы диаметром 150 мм. Из-за этого осталось без воды около 7700 человек.

На месте работали аварийно-восстановительные бригады, оперативные группы ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области» и Киреевского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 14:26 +1
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