Тульский Роспотребнадзор прикрыл кафе на проспекте Ленина

Управление Роспотребнадзора по Тульской области провело административное расследование в отношении ИП Гладий И.П., осуществляющего деятельность на проспекте Ленина, 88 (кафе «88»). Причиной стали жалобы граждан.

В ходе расследования в кафе были выявлены нарушения требований к оборудованию систем канализации и вентиляции.

Протокол о временном запрете деятельности был направлен в районный суд города для рассмотрения. Решением суда деятельность организации приостановлена на 45 суток.