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Тульский Роспотребнадзор прикрыл кафе на проспекте Ленина

Тульский Роспотребнадзор прикрыл кафе на проспекте Ленина

Деятельность заведения приостановлена на 45 суток.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области провело административное расследование в отношении ИП Гладий И.П., осуществляющего деятельность на проспекте Ленина, 88 (кафе «88»). Причиной стали жалобы граждан.

В ходе расследования в кафе были выявлены нарушения требований к оборудованию систем канализации и вентиляции.

Протокол о временном запрете деятельности был направлен в районный суд города для рассмотрения. Решением суда деятельность организации приостановлена на 45 суток. 

 

 

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 13:06 +5
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