Жителей Тульской области на выходных ждут массовые рейды ГИБДД

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В предстоящие выходные в Туле пройдут профилактические мероприятия «Внимание, дети!», основной целью которого является снижение количества ДТП с участием детей-пассажиров и детей-пешеходов, и «Нетрезвый водитель».

Пьяных водителей будут выявлять не только в Туле, но и в области. В рейде будет задействовано максимальное количество личного состава.

Госавтоинспекция обращает внимание на недопустимость управления транспортным средством в состоянии опьянения и напоминает, что за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии или повторный отказ от прохождения процедуры медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.

По этой статье нарушителям грозит штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до двух, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на срок до двух лет.