Более 7000 жителей Болохово остались без воды

2 февраля в 9.37 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области сообщили о частичном нарушении холодного водоснабжения в Болохово Киреевского района.

Без воды остались более 7700 человек. На месте работают аварийно-восстановительные бригады.

В единой дежурно-диспетчерской службе города Болохово корреспонденту Myslo рассказали, что произошел порыв трубы на улице Ленина, 13.

Ориентировочно работы завершатся в 14.00-15.00.

Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.