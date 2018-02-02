Более 7000 жителей Болохово остались без воды
На улице Ленина произошел порыв трубы.
2 февраля в 9.37 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области сообщили о частичном нарушении холодного водоснабжения в Болохово Киреевского района.
Без воды остались более 7700 человек. На месте работают аварийно-восстановительные бригады.
В единой дежурно-диспетчерской службе города Болохово корреспонденту Myslo рассказали, что произошел порыв трубы на улице Ленина, 13.
Ориентировочно работы завершатся в 14.00-15.00.
Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.
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