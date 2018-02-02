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Под Тулой «Опель» вылетел на красный свет и врезался в ГАЗ
Фото УГИБДД и ГУ МЧС по Тульской области.

Под Тулой «Опель» вылетел на красный свет и врезался в ГАЗ

В аварии пострадал мужчина.

1 февраля в 20.00 на 189-м километре автодороги М-2 «Крым» (Ленинский р-н) 40-летний водитель автомобиля «Опель Астра», по предварительной информации, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в ГАЗ-2752.

В аварии пострадал 62-летний водитель ГАЗа. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:17 +1
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