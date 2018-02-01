Бороться с неприятным запахом в Туле помогут фильтрационные колпаки

Фото Дмитрия Дзюбина.

В этом году до окончания строительного сезона АО «Тулагорводоканал» должен установить фильтрационные колпаки на иловые карстовые поля.

После установки фильтрационных колпаков неприятный запах с городских очистных сооружений, расположенных в Зареченском районе, перестанет распространяться по городу. Об этом сегодня журналистам рассказал заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ Роман Мурзин.

Он пояснил, что администрация взяла на себя обязательства по строительству цеха механического обезвоживания первичного осадка. На данный момент подготовлена проектно-сметная документация, которая отправлена на государственную экспертизу.

Строительство цеха начнется в 2019 году. Закончиться работы должны к 2020 году.