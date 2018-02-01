Что изменится в жизни туляков с 1 февраля

Увеличение пенсий и ежемесячных надбавок льготникам

С1 февраля 2018 года будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую в качестве надбавки к пенсии получает большинство категорий льготников (например инвалиды, дети-сироты). Сумма ЕДВ увеличится на 2,5%.

Кроме того, увеличатся пенсии у отставных работников прокуратуры и Следственного комитета. Соответствующий закон был принят в декабре 2017 года. В результате в 2018 году пенсии у них вырастут примерно на 30%. Кроме того, у оставивших службу сотрудников этих ведомств появятся также ежемесячные надбавки к пенсиям за классный чин, что увеличит выплаты еще примерно на 6-7 тыс. рублей.

Индексация детских пособий

Ежегодно в феврале пересматривается также размер детских пособий — их индексируют в соответствии с показателем инфляции за прошлый год. В этом году коэффициент составит 1,025. Увеличится большинство выплат, как ежемесячных, так и единоразовых.

Например, размер разового пособия при усыновлении ребенка вместо 16 тыс. 350 рублей составит 16 тыс. 759 рублей. Те, кто усыновляет ребенка-инвалида, смогут получить 128 тыс. вместо 124 тыс. 929 рублей, которые полагались в прошлом году. А ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет увеличится с 3 тыс. до 3 тыс. 142 рублей.

Сумма материнского капитала в этом году не изменится и будет составлять по-прежнему 453 тыс. рублей.

Загранпаспорта нового образца можно получить в МФЦ

С 1 февраля будет проще получать загранпаспорта нового образца, которые выдаются сроком на 10 лет. Теперь их обязаны будут выдавать как минимум в одном многофункциональном центре госуслуг (МФЦ) — специально для этого там должно быть выделено как минимум одно окно.

Нововведение коснется только жителей городов федерального значения, а также городских округов и административных центров, в которых проживают больше 100 тыс. человек. Для всех остальных процедура получения такого загранпаспорта останется прежней.

Источник: «Известия».