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Тепловая карта Тулы: Где в нашем городе самые «беговые» места
Скрин с карты Strava.

Тепловая карта Тулы: Где в нашем городе самые «беговые» места

С помощью популярного в мире спортивного приложения также нашли военные базы и гигантскую букву С в Антарктиде.

Сейчас в интернете активно обсуждают тепловые карты на спортприложении Strava. Это приложение позволяет фиксировать маршруты тренировок. Уже почти три года Strava публикует так называемые тепловые карты. На карте отмечено, в каких местах и какими маршрутами перемещаются (чаще всего бегают) пользователи Strava.
 
Данные в Strava, как утверждается, обезличены: установить, кто и каким маршрутом бегает, не получится. Но основные тепловые артерии видны.
 
Тула на карте тоже довольно ярко обозначена, смотрите здесь:
 

– Интересная карта! — говорит туляк Сергей Карасев. — Можно узнать места, где люди чаще всего занимаются спортом. Или найти необычные «секретные» места перемещения на территории Тулы.)) Я, к примеру, нашел у дома стадион, где, оказывается, много народу бегает.
 
В Туле основные «теплые» места – это Белоусовский парк. Он четко узнается:
 

Также ярко «подсвечены» Комсомольский парк, березовая роща и Баташовский сад в Пролетарском районе. Видны и центральные артерии нашего города: проспекты, ул. Советская и др.

В Криволучье это Пролетарский парк, стадион «Металлург», стадион 1-й гимназии.

Посмотреть самые «теплые» места в Туле можно здесь: карта.
 

Что такое Strava?

Strava — сервис для любителей бега, велосипедистов и пловцов. Он позволяет прослеживать историю своих тренировок. Фиксируются результаты с помощью умных браслетов с GPS-трекерами. Итоги отображаются на карте.
 
В начале этого года внимание журналистов и просто любопытствующих приковано к этой карте. С помощью нее удалось обнаружить секретные военные базы и даже чьи-то подземные маршруты (пользователи с помощью спутникового изображения увидели, что некоторые маршруты на Strava проложены там, где на поверхности земли ничего нет).
 

Маршруты Strava нашли и в Антарктиде. Там обнаружили чей-то маршрут длиной 150 км в форме буквы С.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 09:28 +5
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