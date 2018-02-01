Тепловая карта Тулы: Где в нашем городе самые «беговые» места

Данные в Strava, как утверждается, обезличены: установить, кто и каким маршрутом бегает, не получится. Но основные тепловые артерии видны.

– Интересная карта! — говорит туляк Сергей Карасев. — Можно узнать места, где люди чаще всего занимаются спортом. Или найти необычные «секретные» места перемещения на территории Тулы.)) Я, к примеру, нашел у дома стадион, где, оказывается, много народу бегает.

В Туле основные «теплые» места – это Белоусовский парк. Он четко узнается:

Также ярко «подсвечены» Комсомольский парк, березовая роща и Баташовский сад в Пролетарском районе. Видны и центральные артерии нашего города: проспекты, ул. Советская и др.

Strava — сервис для любителей бега, велосипедистов и пловцов. Он позволяет прослеживать историю своих тренировок. Фиксируются результаты с помощью умных браслетов с GPS-трекерами. Итоги отображаются на карте.

В начале этого года внимание журналистов и просто любопытствующих приковано к этой карте. С помощью нее удалось обнаружить секретные военные базы и даже чьи-то подземные маршруты (пользователи с помощью спутникового изображения увидели, что некоторые маршруты на Strava проложены там, где на поверхности земли ничего нет).

Маршруты Strava нашли и в Антарктиде. Там обнаружили чей-то маршрут длиной 150 км в форме буквы С.