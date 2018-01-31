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В Туле в подвале заброшенного дома нашли мумифицированный труп

В Туле в подвале заброшенного дома нашли мумифицированный труп

По данному факту проводится доследственная проверка.

Как стало известно Myslo, 30 января вечером в Туле в подвале заброшенного дома на улице Демонстрации был обнаружен мумифицированный труп. Этот факт подтвердили в Следственном комитете по Тульской области.

В пресс-службе ведомства уточнили, что по данному факту проводится доследственная проверка. Предположительно, погибший — лицо без определенного места жительства.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 13:14 +1
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