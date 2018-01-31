В Туле в подвале заброшенного дома нашли мумифицированный труп

Как стало известно Myslo, 30 января вечером в Туле в подвале заброшенного дома на улице Демонстрации был обнаружен мумифицированный труп. Этот факт подтвердили в Следственном комитете по Тульской области.

В пресс-службе ведомства уточнили, что по данному факту проводится доследственная проверка. Предположительно, погибший — лицо без определенного места жительства.