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Тульская команда взяла серебро в турнире «Что? Где? Когда?»

Тульская команда взяла серебро в турнире «Что? Где? Когда?»

Сборная 10-11 классов тульского ЦО №1 «Кувандык» заняла второе место на фестивале интеллектуальных игр «Павловская ласточка».

«Павловская ласточка» — это открытый ежегодный международный школьный фестиваль интеллектуальных игр по «Что? Где? Когда?». Его организует Павловская гимназия (Московская область). Традиционно соревнования проходят в последние выходные января. В этом году игры выпали на 27−28 число.

В прошедшем, 4-ом, турнире приняла участие и тульская команда «Кувандык» — ученики 10-х и 11-х классов.

Им предстояло сразиться с 41 сборной из Архангельской, Московской, Псковской, Брянской и других областей.

В насыщенной двухдневной программе, помимо основного соревнования по
«Что? Где? Когда?», прошли турниры по играм «Брейн-ринг», «Своя игра»,
«Пентагон» и «Азбука».

В турнирах «Что? Где? Когда?», «Своя игра» и общем зачёте туляки
заняли второе место, уступив лишь победителям — команде из
Северодвинска.

Поздравляем с первым призовым местом юных тульских знатоков на международном турнире!

Автор: Вероника Левина, сегодня, в 11:55 +4
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