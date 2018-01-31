Тульская команда взяла серебро в турнире «Что? Где? Когда?»

«Павловская ласточка» — это открытый ежегодный международный школьный фестиваль интеллектуальных игр по «Что? Где? Когда?». Его организует Павловская гимназия (Московская область). Традиционно соревнования проходят в последние выходные января. В этом году игры выпали на 27−28 число.

В прошедшем, 4-ом, турнире приняла участие и тульская команда «Кувандык» — ученики 10-х и 11-х классов.

Им предстояло сразиться с 41 сборной из Архангельской, Московской, Псковской, Брянской и других областей.

В насыщенной двухдневной программе, помимо основного соревнования по

«Что? Где? Когда?», прошли турниры по играм «Брейн-ринг», «Своя игра»,

«Пентагон» и «Азбука».

В турнирах «Что? Где? Когда?», «Своя игра» и общем зачёте туляки

заняли второе место, уступив лишь победителям — команде из

Северодвинска.

Поздравляем с первым призовым местом юных тульских знатоков на международном турнире!