В поселке Барсуки отключат воду из-за коммунальной аварии

Об этом сообщает «Тулагорводоканал».

1 февраля с 14.00 до 17.00 будет ограничена подача холодной воды в поселке Барсуки. Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на ул. Дзержинского, 9.

Как сообщается на сайте «Тулагорводоканала», воду отключат по следующим адресам:

ул. Некрасова,

ул. Шоссейная,

ул. Советская,

ул. Дзержинского,

ул. Ленина,

ул. Чапаева,

ул. Шевченко,

ул. Пушкина,

ул. Гоголя,

ул. Горького,

ул. Тургенева,

ул. Лермонтова,

ул. Л. Толстого,

ул. Октябрьская,

ул. Волкова,

ул. Песочная.

Кроме того, сегодня в Туле по ряду адресов проводятся плановые ремонтные работы. Воды нет на следующих улицах: