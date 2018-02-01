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В поселке Барсуки отключат воду из-за коммунальной аварии

В поселке Барсуки отключат воду из-за коммунальной аварии

Об этом сообщает «Тулагорводоканал».

1 февраля с 14.00 до 17.00 будет ограничена подача холодной воды в поселке Барсуки. Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на ул. Дзержинского, 9.

Как сообщается на сайте «Тулагорводоканала», воду отключат по следующим адресам:

  • ул. Некрасова,
  • ул. Шоссейная,
  • ул. Советская,
  • ул. Дзержинского,
  • ул. Ленина,
  • ул. Чапаева,
  • ул. Шевченко,
  • ул. Пушкина,
  • ул. Гоголя,
  • ул. Горького,
  • ул. Тургенева,
  • ул. Лермонтова,
  • ул. Л. Толстого,
  • ул. Октябрьская,
  • ул. Волкова,
  • ул. Песочная.

Кроме того, сегодня в Туле по ряду адресов проводятся плановые ремонтные работы. Воды нет на следующих улицах:

  • Октябрьская, д. 1, 1-д, 1-г, 5, 7, 17, 17-а, 19, 12, 14, 16, 18, 21, 21-а, 9, 11, 11-а, 13, 10
  • ул. Луначарского, д.17к1, 17к2, 17к3, 17к4, 17к5, 18, 19, 21, 23, 25, 27
  • пос. Менделеевский, ул. Л. Толстого, д. 1−10.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:49 +2
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