В поселке Барсуки отключат воду из-за коммунальной аварии
Об этом сообщает «Тулагорводоканал».
1 февраля с 14.00 до 17.00 будет ограничена подача холодной воды в поселке Барсуки. Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на ул. Дзержинского, 9.
Как сообщается на сайте «Тулагорводоканала», воду отключат по следующим адресам:
- ул. Некрасова,
- ул. Шоссейная,
- ул. Советская,
- ул. Дзержинского,
- ул. Ленина,
- ул. Чапаева,
- ул. Шевченко,
- ул. Пушкина,
- ул. Гоголя,
- ул. Горького,
- ул. Тургенева,
- ул. Лермонтова,
- ул. Л. Толстого,
- ул. Октябрьская,
- ул. Волкова,
- ул. Песочная.
Кроме того, сегодня в Туле по ряду адресов проводятся плановые ремонтные работы. Воды нет на следующих улицах:
- Октябрьская, д. 1, 1-д, 1-г, 5, 7, 17, 17-а, 19, 12, 14, 16, 18, 21, 21-а, 9, 11, 11-а, 13, 10
- ул. Луначарского, д.17к1, 17к2, 17к3, 17к4, 17к5, 18, 19, 21, 23, 25, 27
- пос. Менделеевский, ул. Л. Толстого, д. 1−10.
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