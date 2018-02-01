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В Тульской области водитель «Рено» сбил троих детей на пешеходном переходе
Фото УГИБДД по Тульской области. Фото с места происшествия.

В Тульской области водитель «Рено» сбил троих детей на пешеходном переходе

Пострадавших госпитализировали.

31 января в 7.00 на 45-м километре автодороги «Тула-Новомосковск» (Узловский район) 45-летний водитель автомобиля «Рено Канго» сбил троих детей.

11-летняя и 7-летняя девочки, а также 10-летний мальчик переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеходы с телесными повреждениями были госпитализированы. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:58 0
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