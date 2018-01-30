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В Туле эвакуируют брошенные автомобили
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле эвакуируют брошенные автомобили

Вывоз бесхозных машин возможен в случае, если авто расположено на одном месте без перемещения свыше 30 дней с момента его выявления.

Сегодня, 30 января, в Туле на ул. Революции, 10 было эвакуировано брошенное транспортное средство — автомобиль марки «Таврия». Об этом сообщает пресс-служба администрация города.

Напомним, в Туле действует регламент по эвакуации автохлама.

 

Вывоз брошенных машин возможен в случае, если транспортное средство расположено на одном месте без перемещения свыше 30 календарных дней с момента его выявления.

Брошенные (бесхозяйные) автомобили подлежат эвакуации в следующих случаях:

  • если они находятся в аварийном состоянии (в том числе после пожара) или разукомплектованы;
  • если они являются местом несанкционированного складирования отходов;
  • если они создают препятствия дорожному движению, работе уборочной и специализированной техники, проезду во дворы.

На земельных участках, относящихся к общему имуществу собственников помещений многоквартирных домов, эвакуация возможна по решению общего собрания жителей.

Если специалисты главного управления администрации Тулы обнаружили брошенное авто, они размещают информационное объявление на нем, осуществляют фотофиксацию с указанием даты размещения и принимают меры для установки владельца.

Если собственник найден, ему отправляют письменное уведомление заказным письмом, либо вручают под роспись с требованием в течение пяти календарных дней с момента получения уведомления переместить транспортное средство.

Если нет сведений о владельце авто, уведомление размещается на транспортном средстве на срок не менее 30 календарных дней.

В случае, если собственник не объявился или не выполнил требования и срок истек, тогда машину эвакуируют.

На основании заявления собственника возможна выдача транспортного средства владельцу. При этом стоимость расходов, связанных с эвакуацией, хранением транспортного средства, взыскивается с владельца.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 17:10 +16
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