В Туле эвакуируют брошенные автомобили
Вывоз бесхозных машин возможен в случае, если авто расположено на одном месте без перемещения свыше 30 дней с момента его выявления.
Сегодня, 30 января, в Туле на ул. Революции, 10 было эвакуировано брошенное транспортное средство — автомобиль марки «Таврия». Об этом сообщает пресс-служба администрация города.
Напомним, в Туле действует регламент по эвакуации автохлама.
Вывоз брошенных машин возможен в случае, если транспортное средство расположено на одном месте без перемещения свыше 30 календарных дней с момента его выявления.
Брошенные (бесхозяйные) автомобили подлежат эвакуации в следующих случаях:
- если они находятся в аварийном состоянии (в том числе после пожара) или разукомплектованы;
- если они являются местом несанкционированного складирования отходов;
- если они создают препятствия дорожному движению, работе уборочной и специализированной техники, проезду во дворы.
На земельных участках, относящихся к общему имуществу собственников помещений многоквартирных домов, эвакуация возможна по решению общего собрания жителей.
Если специалисты главного управления администрации Тулы обнаружили брошенное авто, они размещают информационное объявление на нем, осуществляют фотофиксацию с указанием даты размещения и принимают меры для установки владельца.
Если собственник найден, ему отправляют письменное уведомление заказным письмом, либо вручают под роспись с требованием в течение пяти календарных дней с момента получения уведомления переместить транспортное средство.
Если нет сведений о владельце авто, уведомление размещается на транспортном средстве на срок не менее 30 календарных дней.
В случае, если собственник не объявился или не выполнил требования и срок истек, тогда машину эвакуируют.
На основании заявления собственника возможна выдача транспортного средства владельцу. При этом стоимость расходов, связанных с эвакуацией, хранением транспортного средства, взыскивается с владельца.