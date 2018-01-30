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В Тульской области пьяного мужчину убил верблюд

В Тульской области пьяного мужчину убил верблюд

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

30 января в Веневском районе в правоохранительные органы сообщили о смерти в больнице мужчины, доставленного 27 января с телесными повреждениями.

По данному факту следственными органами СК РФ по Тульской области организована доследственная проверка.

По предварительным данным, днем 27 января в Веневском районе на территории экопарка находившийся в состоянии алкогольного опьянения 53-летний мужчина попытался покормить верблюда.

В ответ на это животное затащило мужчину на территорию вольера и нанесло ему травмы, от которых он скончался спустя некоторое время в больнице.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 16:47 +19
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