В Тульской области пьяного мужчину убил верблюд

30 января в Веневском районе в правоохранительные органы сообщили о смерти в больнице мужчины, доставленного 27 января с телесными повреждениями.

По данному факту следственными органами СК РФ по Тульской области организована доследственная проверка.

По предварительным данным, днем 27 января в Веневском районе на территории экопарка находившийся в состоянии алкогольного опьянения 53-летний мужчина попытался покормить верблюда.

В ответ на это животное затащило мужчину на территорию вольера и нанесло ему травмы, от которых он скончался спустя некоторое время в больнице.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.