Серия убийств пенсионеров в Туле: Присяжные признали братьев виновными

На фото обвиняемый Сергей Дворников.

Дерзкие преступления мужчины совершали в Пролетарском районе Тулы на протяжении полутора месяцев осенью 2016 года.

30 января в Туле коллегия присяжных заседателей вынесла единодушный обвинительный вердикт в отношении сводных братьев – 26-летнего Юрия Шельдяева и 31-летнего Сергея Дворникова.

Мужчины обвиняются в совершении ряда преступлений группой лиц по предварительному сговору, в том числе разбойных нападений, убийства двух лиц, сопряженного с разбоем, грабежа и умышленного уничтожения и повреждения чужого имущества путем поджога.

Уголовное дело расследовано отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России Тульской области.

В ходе предварительного следствия сотрудники Следственного комитета обращались к помощи средств массовой информации, разыскивая через них других потерпевших от дерзких преступлений. В рамках расследования допрошено около 40 свидетелей, проведено несколько экспертиз.

После вынесения вердикта судебное разбирательство продолжено.

о каких преступлениях идет речь?

По версии следствия, братья совершали преступления в Пролетарском районе Тулы на протяжении полутора месяцев осенью 2016 года.

Первая жертва

Вечером 19 сентября братья предложили подвезти до дома на своем автомобиле 48-летнюю женщину, которая возвращалась со сбора грибов.

Как только она села в автомобиль, обвиняемые набросились на нее: били несчастную по голове и телу, пытались задушить шарфом. Мужчины требовали, чтоб она отдала им золотые украшения.



Обвиняемый Юрий Шельдяев.

Испуганная женщина выполнила требования злоумышленников. После этого братья отвезли жертву в безлюдное место на берег водоема, где один из обвиняемых стал снова душить ее. Женщина притворилась мертвой и упала на землю, преступники решили, что она уже умерла, и бросили ее тело в водоем. Однако тулячка осталась жива, сумела выбраться из воды и сообщила в полицию о преступниках.

Ограбление и убийство на ул. Полежава

27 октября обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили разбойное нападение на 81-летнюю женщину в ее доме в проезде Полежаева. Преступники избивали пенсионерку, душили, требуя при этом от жертвы деньги. От полученных травм несчастная скончалась на месте происшествия. Из ее дома злоумышленники похитили 23 тысячи рублей.

Убийство пенсионеров на ул. Щепкина и случайный грабеж

На следующий день после убийства престарелой женщины обвиняемые убили двух пожилых родственников — 74-летнего мужчину и 69-летнюю женщину на улице Щепкина. Подробности этой истории мы писали здесь.

Действовали преступники хладнокровно и по обкатанной схеме: избивали пенсионеров, требовали деньги.

После того как пожилой мужчина от побоев умер, злоумышленники услышали шум на улице. Опасаясь, что их застигнут на месте преступления, братья покинули дом. Но тут же на соседней улице ограбили 56-летнюю женщину — отобрали у нее ювелирные украшения и сумку.

Затем мужчины вернулись в дом на улице Щепкина и добили пенсионерку: избили и задушили ее.

Похитив из дома деньги и имущество на сумму 74 тысячи рублей, обвиняемые подожгли дом и скрылись.



В этом доме сводные братья хладнокровно убили двоих пенсионеров.

Расследование

В ходе предварительного следствия сотрудники Следственного комитета обращались к помощи СМИ, разыскивая через них других потерпевших от дерзких преступлений. В рамках расследования было допрошено около 40 свидетелей, проведено множество экспертиз.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемые находятся под стражей с ноября 2016 года.

Отметим, что сводные братья уже имеют судимости за тяжкие преступления. Один из подозреваемых только вернулся из мест лишения свободы летом 2016 года.