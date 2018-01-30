В России могут ввести платную регистрацию смартфонов

Планируется разделить аппараты на три категории – «чёрные», «серые» и «белые».

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила ввести процедуру обязательной регистрации мобильных телефонов после покупки. Предполагается, что после покупки телефона владелец должен будет зарегистрировать аппарат по международному идентификатору – IMEI.

Регистрация будет платной. Раз в год можно будет зарегистрировать один аппарат бесплатно, второй импортный аппарат обойдётся в 20 долларов, а каждый следующий – в 30. За нелегально приобретённый гаджет придётся заплатить уже 40 условных единиц.

АКИТ предлагает разделить гаджеты на «чёрные», «серые» и «белые». «Белыми» станут аппараты, ввезённые легально, «серыми» – девайсы, временно не разрешённые для использования, а «чёрными» – запрещённые телефоны.

Инициаторы направили свою разработку на рассмотрение председателю временной комиссии Совета федерации по развитию информационного общества Людмиле Боковой и министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову.