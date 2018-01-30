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Тульский Роспотребнадзор проведёт расширенную консультацию для потребителей

Тульский Роспотребнадзор проведёт расширенную консультацию для потребителей

Мероприятие состоится на базе «Тульской областной универсальной научной библиотеки».

Управление Роспотребнадзора по Тульской области и «Тульская областная универсальная научная библиотека» будут проводить мероприятия по повышению потребительской грамотности населения. Раз в квартал на базе библиотеки специалисты Управления будут проводить консультации.

Как отстоять свои права, как не обмануться при выборе товара или услуги, что делать, если вам оказали некачественную услугу или продали товар с недостатком? На эти и другие вопросы ответят специалисты отдела защиты прав потребителей.

Консультация пройдёт в среду, 7 февраля, с 10.00 до 12.00, по адресу: ул. Тургеневская, д. 48.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:52 +2
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