«Большой тур» на Куликовом поле: гонки на собачьих упряжках, «Молотилово» и «Калашный ряд»
Не пропустите масштабный праздник!
10 и 11 февраля всех желающих приглашают на зимний праздник, который пройдет на Куликовом поле.
Семейный спортивный праздник «Большой тур» проводится на заснеженных просторах Куликова поля в шестой раз. Гонки на собачьих упряжках — это не только спортивное соревнование, но и потрясающе красивое зрелище, которое непременно доставит массу приятных эмоций и взрослым и детям.
В этом году за победу будут бороться владельцы ездовых собак из Тулы, Москвы, Орла, Самары и других регионов.
В разных категориях выступят аляскинские маламуты, гренландские и самоедские собаки, сибирские хаски.
Спортсменам предстоит пробежать 5 и 10-километровые дистанции. Для самых маленьких участников — 5−11 лет — свой отрезок маршрута в 500 метров.
Для участников и зрителей в эти дни — катание на собачьих упряжках, показательные выступления служебных собак, верховая езда и прогулки в санях, конкурс снежных скульптур, фотосессия с пони и лошадьми и, конечно, кормление обитателей конюшни, а также полевая кухня и вкусные угощения, командные соревнования и конкурсы, тематические мастер-классы и многое другое.
Своих подопечных на празднике представит тульский Центр помощи бездомным животным «Любимец». Здесь можно найти себе верного четвероногого друга или оказать посильную помощь центру.
10 февраля
- 7:00 — 11:00 — Регистрация участников гонок на собачьих упряжках
- 10:30 — Торжественное открытие соревнований
- 11:30 — 12:00 Показательные выступления кинологов с собаками на игровой площадке
- 12:00 — 12:15, 13:00 — 13:15 — Цирковое выступление пса Бимбо в манеже Конного двора
- 12:30, 14:00 — Конные выступления в манеже Конного двора
- 12:00 — 15:00 — Конкурс снежных скульптур «Снежная ферма» у входа в гостиницу Конного двора. К участию приглашаются все желающие. Победителей ждут призы
- 12:30 — 13:30 — Соревнования семейных команд «Сельские олимпийские игры» на игровой площадке. К участию приглашаются все желающие. Победителей ждут призы
- 15:00 — Подведение итогов конкурса снежных скульптур «Снежная ферма» у входа в гостиницу Конного двора
- 14:00 — 15:00 — Турнир «Молотилово»: командный бой на мечах на игровой площадке
- 15:00 — 16:00 — Творческая мастерская «Собачья дача» у входа в конюшню: делаем будки для собак.
Площадки
- 11:00 — 16:00 — Гонки на собачьих упряжках в различных квалификациях. Зрители увидят старт и финиш участников
- 11:00 — 16:00 — Соревнования «Самоварные гонки» от Епифанского подворья.
- 11:00 — 16:00 — «Калашный ряд»: кухня Куликова поля, выпечка, сбитень, шашлыки, сувениры. Печем блины на пеньках!
- 11:00 — 16:00 — «Молотилово»: бои на мечах на игровой площадке
- 11:00 — 16:00 — Артель «Шарик и Барбос»: мастер-классы в гостинице на Конном дворе.
- 11:00 — 16:00 — Катание на собачьих упряжках
- 11:00 — 16:00 — Катание на санях и лошадях, фото с пони и лошадьми в зимней ливаде
- 11:00 — 16:00 — Кормление лошадей в конюшне
- 12:00 — 16:00 — Полевая кухня
- 11:00 — 16:00 — Площадка центра помощи бездомным животным «Любимец» в манеже Конного двора.
В этот день музеи Куликова поля работают:
- 10.00 — 19.00 Музей в селе Монастырщино
- 10.00 — 19.00 Музейный комплекс «Куликово поле»
11 февраля
- 10:00 — Начало второго этапа соревнований
- 12:00 — 12:15, 13:00 — 13:15 — Цирковое выступление пса Бимбо в манеже Конного двора
- 12:30, 14:00 — Конные выступления в манеже Конного двора
- 12:30 — 13:30 — Соревнования семейных команд «Сельские игры» на игровой площадке. К участию приглашаются все желающие. Победителей ждут призы
- 16:00 — Награждение участников гонок на собачьих упряжках
Площадки
- 10:00 — 15:00 — Гонки на собачьих упряжках в различных квалификациях. Второй этап
- 12:00 — 15:00 — Соревнования «Самоварные гонки» от Епифанского подворья
- 11:00 — 15:00 — «Калашный ряд»: кухня Куликова поля, выпечка, шашлыки, сувениры
- 13:00 — 15:00 — «Молотилово»: бои на мечах на игровой площадке
- 12:00 — 15:00 — Артель «Шарик и Барбос»: мастер-классы в гостинице на Конном дворе
- 12:00 — 15:00 — Катание на собачьих упряжках
- 12:00 — 15:00 — Катание на санях и лошадях, фото с пони и лошадьми в зимней ливаде
- 12:00 — 15:00 — Кормление лошадей в конюшне
В этот день музеи Куликова поля работают:
- 10.00 — 19.00 — Музей в селе Монастырщино
- 10.00 — 19.00 — Музейный комплекс «Куликово поле»