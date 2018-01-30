«Большой тур» на Куликовом поле: гонки на собачьих упряжках, «Молотилово» и «Калашный ряд»

Фото из архива Myslo.

10 и 11 февраля всех желающих приглашают на зимний праздник, который пройдет на Куликовом поле.

Семейный спортивный праздник «Большой тур» проводится на заснеженных просторах Куликова поля в шестой раз. Гонки на собачьих упряжках — это не только спортивное соревнование, но и потрясающе красивое зрелище, которое непременно доставит массу приятных эмоций и взрослым и детям.



В этом году за победу будут бороться владельцы ездовых собак из Тулы, Москвы, Орла, Самары и других регионов.

В разных категориях выступят аляскинские маламуты, гренландские и самоедские собаки, сибирские хаски.

Спортсменам предстоит пробежать 5 и 10-километровые дистанции. Для самых маленьких участников — 5−11 лет — свой отрезок маршрута в 500 метров.



Для участников и зрителей в эти дни — катание на собачьих упряжках, показательные выступления служебных собак, верховая езда и прогулки в санях, конкурс снежных скульптур, фотосессия с пони и лошадьми и, конечно, кормление обитателей конюшни, а также полевая кухня и вкусные угощения, командные соревнования и конкурсы, тематические мастер-классы и многое другое.



Своих подопечных на празднике представит тульский Центр помощи бездомным животным «Любимец». Здесь можно найти себе верного четвероногого друга или оказать посильную помощь центру.

расписание

10 февраля

7:00 — 11:00 — Регистрация участников гонок на собачьих упряжках

10:30 — Торжественное открытие соревнований

11:30 — 12:00 Показательные выступления кинологов с собаками на игровой площадке

12:00 — 12:15, 13:00 — 13:15 — Цирковое выступление пса Бимбо в манеже Конного двора

12:30, 14:00 — Конные выступления в манеже Конного двора

12:00 — 15:00 — Конкурс снежных скульптур «Снежная ферма» у входа в гостиницу Конного двора. К участию приглашаются все желающие. Победителей ждут призы

12:30 — 13:30 — Соревнования семейных команд «Сельские олимпийские игры» на игровой площадке. К участию приглашаются все желающие. Победителей ждут призы

15:00 — Подведение итогов конкурса снежных скульптур «Снежная ферма» у входа в гостиницу Конного двора

14:00 — 15:00 — Турнир «Молотилово»: командный бой на мечах на игровой площадке

15:00 — 16:00 — Творческая мастерская «Собачья дача» у входа в конюшню: делаем будки для собак.

Площадки

11:00 — 16:00 — Гонки на собачьих упряжках в различных квалификациях. Зрители увидят старт и финиш участников

11:00 — 16:00 — Соревнования «Самоварные гонки» от Епифанского подворья.

11:00 — 16:00 — «Калашный ряд»: кухня Куликова поля, выпечка, сбитень, шашлыки, сувениры. Печем блины на пеньках!

11:00 — 16:00 — «Молотилово»: бои на мечах на игровой площадке

11:00 — 16:00 — Артель «Шарик и Барбос»: мастер-классы в гостинице на Конном дворе.

11:00 — 16:00 — Катание на собачьих упряжках

11:00 — 16:00 — Катание на санях и лошадях, фото с пони и лошадьми в зимней ливаде

11:00 — 16:00 — Кормление лошадей в конюшне

12:00 — 16:00 — Полевая кухня

11:00 — 16:00 — Площадка центра помощи бездомным животным «Любимец» в манеже Конного двора.

В этот день музеи Куликова поля работают:

10.00 — 19.00 Музей в селе Монастырщино

10.00 — 19.00 Музейный комплекс «Куликово поле»

11 февраля

10:00 — Начало второго этапа соревнований

12:00 — 12:15, 13:00 — 13:15 — Цирковое выступление пса Бимбо в манеже Конного двора

12:30, 14:00 — Конные выступления в манеже Конного двора

12:30 — 13:30 — Соревнования семейных команд «Сельские игры» на игровой площадке. К участию приглашаются все желающие. Победителей ждут призы

16:00 — Награждение участников гонок на собачьих упряжках

Площадки

10:00 — 15:00 — Гонки на собачьих упряжках в различных квалификациях. Второй этап

12:00 — 15:00 — Соревнования «Самоварные гонки» от Епифанского подворья

11:00 — 15:00 — «Калашный ряд»: кухня Куликова поля, выпечка, шашлыки, сувениры

13:00 — 15:00 — «Молотилово»: бои на мечах на игровой площадке

12:00 — 15:00 — Артель «Шарик и Барбос»: мастер-классы в гостинице на Конном дворе

12:00 — 15:00 — Катание на собачьих упряжках

12:00 — 15:00 — Катание на санях и лошадях, фото с пони и лошадьми в зимней ливаде

12:00 — 15:00 — Кормление лошадей в конюшне

В этот день музеи Куликова поля работают: