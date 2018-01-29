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За неделю 6092 жителя Тульской области заразились ОРВИ

За неделю 6092 жителя Тульской области заразились ОРВИ

Этот показатель ниже эпидемического порога на 13,7%.

В Тульской области за последние семь дней зарегистрировано 6092 случая заболевания ОРВИ. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости – 40,6 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 13,7% и выше уровня заболеваемости предыдущей недели на 27,5%.

В Туле за неделю зарегистрировано 3243 случая заболевания – на 2,3% ниже эпидемического порога. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

Из-за гриппа был частично приостановлен образовательный процесс в 10 классах четырех городских школ и в трех группах дошкольных учреждений.

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора по телефонам: 37-33-25, 37-07-06.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:51 +1
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