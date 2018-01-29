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Ночью улицы Тулы будут убирать 26 человек
Фото из архива MySLO

Ночью улицы Тулы будут убирать 26 человек

В администрации города обсудили организацию работы коммунальных служб.

Под руководством первого заместителя главы администрации Владислава Галкина прошло рабочее совещание по расстановке уборочной техники во время проведения работ по уборке в ночное время.

В ночное время суток в уборке городских улиц будет задействовано 107 единиц техники: 51 единица – для расчистки улично-дорожной сети и 35 единиц – для расчистки и обработки тротуаров, остановок, пешеходных переходов.

Будут задействованы 26 человек. Запланированы работы по вывозу снега с проспекта Ленина, улиц Октябрьской, Менделеевской, Советской и других. Владислав Галкин поручил не сбавлять темпов работы, уделять особое внимание расчистке пешеходных переходов и остановочных павильонов.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:17 +5
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