Ночью улицы Тулы будут убирать 26 человек

Фото из архива MySLO

Под руководством первого заместителя главы администрации Владислава Галкина прошло рабочее совещание по расстановке уборочной техники во время проведения работ по уборке в ночное время.

В ночное время суток в уборке городских улиц будет задействовано 107 единиц техники: 51 единица – для расчистки улично-дорожной сети и 35 единиц – для расчистки и обработки тротуаров, остановок, пешеходных переходов.

Будут задействованы 26 человек. Запланированы работы по вывозу снега с проспекта Ленина, улиц Октябрьской, Менделеевской, Советской и других. Владислав Галкин поручил не сбавлять темпов работы, уделять особое внимание расчистке пешеходных переходов и остановочных павильонов.