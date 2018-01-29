На территории церкви в Заречье нашли труп женщины

По неподтверждённым данным, следов насилия на теле нет.

По предварительной информации, на территории храма Сергия Радонежского, расположенного в Зареченском районе Тулы, было найдено тело 47-летней женщины.

Труп был обнаружен утром во время уборки территории. Личность умершей установлена – известно, что при жизни она изрядно злоупотребляла спиртным. Следов насилия на теле нет, по факту случившегося проводится проверка.