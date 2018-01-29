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На территории церкви в Заречье нашли труп женщины

На территории церкви в Заречье нашли труп женщины

По неподтверждённым данным, следов насилия на теле нет.

По предварительной информации, на территории храма Сергия Радонежского, расположенного в Зареченском районе Тулы, было найдено тело 47-летней женщины.

Труп был обнаружен утром во время уборки территории. Личность умершей установлена – известно, что при жизни она изрядно злоупотребляла спиртным. Следов насилия на теле нет, по факту случившегося проводится проверка. 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:16 +3
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Место
ТулаЗареченский район

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