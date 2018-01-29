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Туляков приглашают на «Игроманию»

Туляков приглашают на «Игроманию»

Проведите время с друзьями на «Фабрике будущего»!

Туляков приглашают весело провести время на «Фабрике будущего». «Игромания» возвращается с неделей файтингов (с 30 января по 4 февраля). Это значит, что посетителей ждут любимые приставки и игры, а также 3D печать, Promobot, Padbot, R2D2 и BB-8. Следом возвращаются авиа и космосимы!

Вход — 300 рублей. В стоимость билета входят все интерактивные зоны, экскурсия и отличное настроение. Пребывание в течение дня по времени не ограничено.

Адрес: Тула, ул. Болдина, 98-а, вт.-вс. с 11.00 до 20.00.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 13:58 0
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