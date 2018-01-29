По данным ведомства, в Тульской области на 1 января 2018 года проживает 1 492 018 человек.

городские округа

Среди городских округов на первом месте по числу проживающих, естественно, Тула — 549 825 человек (речь идет о Большой Туле, то есть Тула плюс Ленинский район).

На втором месте — городской округ Новомосковск. Там насчитали 136 706 жителей.

В Алексине – 67 650 человек, в Донском — 63 669, в Ефремове — 56 218.

Рабочий поселок Новогуровский (Алексинский район) насчитывает 3 482 жителя, а поселок Славный (бывший Тула-50) — 1 840.

муниципальные районы

Арсеньевский

9 591

Белевский

19 728

Богородицкий

51 028

Веневский

31 461

Воловский

13 379

Дубенский

14 258

Заокский

20 893

Каменский

8 732

Кимовский

37 933

Киреевский

72 736

Куркинский

9 529

Одоевский

12 547

Плавский

27 690

Суворовский

34 650

Тепло-Огаревский

12 074

Узловский

80 926

Чернский

19 715

Щекинский

106 257

Ясногорский

29 501