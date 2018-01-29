По данным ведомства, в Тульской области на 1 января 2018 года проживает 1 492 018 человек.
Среди городских округов на первом месте по числу проживающих, естественно, Тула — 549 825 человек (речь идет о Большой Туле, то есть Тула плюс Ленинский район).
На втором месте — городской округ Новомосковск. Там насчитали 136 706 жителей.
В Алексине – 67 650 человек, в Донском — 63 669, в Ефремове — 56 218.
Рабочий поселок Новогуровский (Алексинский район) насчитывает 3 482 жителя, а поселок Славный (бывший Тула-50) — 1 840.
|
Арсеньевский
|
9 591
|
Белевский
|
19 728
|
Богородицкий
|
51 028
|
Веневский
|
31 461
|
Воловский
|
13 379
|
Дубенский
|
14 258
|
Заокский
|
20 893
|
Каменский
|
8 732
|
Кимовский
|
37 933
|
Киреевский
|
72 736
|
Куркинский
|
9 529
|
Одоевский
|
12 547
|
Плавский
|
27 690
|
Суворовский
|
34 650
|
Тепло-Огаревский
|
12 074
|
Узловский
|
80 926
|
Чернский
|
19 715
|
Щекинский
|
106 257
|
Ясногорский
|
29 501