По данным ведомства, в Тульской области на 1 января 2018 года проживает 1 492 018 человек.

городские округа

Среди городских округов на первом месте по числу проживающих, естественно, Тула — 549 825 человек (речь идет о Большой Туле, то есть Тула плюс Ленинский район).

На втором месте — городской округ Новомосковск. Там насчитали 136 706 жителей.

В Алексине – 67 650 человек, в Донском — 63 669, в Ефремове — 56 218.

Рабочий поселок Новогуровский (Алексинский район) насчитывает 3 482 жителя, а поселок Славный (бывший Тула-50) — 1 840.

муниципальные районы