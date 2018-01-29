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В Малахово пройдет I этап чемпионата и первенства Тульской области по горнолыжному спорту
Фото из архива Myslo.

В Малахово пройдет I этап чемпионата и первенства Тульской области по горнолыжному спорту

Дисциплина – слалом-гигант.

4 февраля в Малахово состоится первый этап чемпионата и первенства Тульской области по горнолыжному спорту в дисциплине слалом-гигант. К участию приглашаются спортсмены 2009 года рождения и старше. Организаторы отмечают, что детской трассы не будет.

Начало регистрации в 9.00, просмотр трассы — 9.30-9.50. Окончание соревнований в 13.00.

Заявки на участие предоставляются в день соревнований с момента начала регистрации. Предварительные заявки в электронном виде можно оставить на сайте https://vk.com/fgssto.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 14:21 +2
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