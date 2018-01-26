новости
новости
Регистрация
Как тулякам отличить настоящие банкноты от фальшивых

Как тулякам отличить настоящие банкноты от фальшивых

Об основных правилах рассказывают специалисты тульского отделения Банка России.

Недавно в одной из аптек Венёва 39-летняя москвичка попыталась расплатиться фальшивой купюрой в 5000 рублей – фармацевт вызвала полицию. Эксперты подтвердили, что банкнота является поддельная, а задержанная призналась в попытке сбыта фальшивки.

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, необходимо соблюдать элементарные правила пользования наличностью: не разменивать деньги в сомнительных местах, а получив банкноты, проверять их на подлинность – это занимает всего несколько секунд.

Многие элементы видны невооруженным глазом: достаточно поглядеть на просвет или изменить угол зрения на банкноту, чтобы обнаружить водяные знаки, защитную нить, защитные волокна, перфорацию, оптически переменную краску, скрытые изображения и многоцветные радужные полосы. Некоторые признаки подлинности определяются на ощупь – это специальные метки для людей с ослабленным зрением.

Управляющий отделением Банка России по Тульской области Дмитрий Новиков рассказал, что делать, если фальшивка всё же попала к вам в руки:

Не пытайтесь сбыть купюру, отнесите её в полицию. Если сотрудники банка или магазина обнаружат у вас поддельные деньги, они будут обязаны сообщить об этом в правоохранительные органы.

Подробная информация о признаках подлинности и платежеспособности денежных знаков размещена на сайте Банка России, в разделе «Банкноты и монеты».

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 14:55 +2
Другие статьи по темам
Событие
Банк Россиифальшивые купюрыподдельные деньгикак распознать подделку
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Роман Ротенберг: «Развитие хоккея начинается с регионов»
Роман Ротенберг: «Развитие хоккея начинается с регионов»
Алексей Дюмин: «Российским олимпийцам нужна поддержка всей страны»
Алексей Дюмин: «Российским олимпийцам нужна поддержка всей страны»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.