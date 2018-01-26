Как тулякам отличить настоящие банкноты от фальшивых

Недавно в одной из аптек Венёва 39-летняя москвичка попыталась расплатиться фальшивой купюрой в 5000 рублей – фармацевт вызвала полицию. Эксперты подтвердили, что банкнота является поддельная, а задержанная призналась в попытке сбыта фальшивки.

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, необходимо соблюдать элементарные правила пользования наличностью: не разменивать деньги в сомнительных местах, а получив банкноты, проверять их на подлинность – это занимает всего несколько секунд.

Многие элементы видны невооруженным глазом: достаточно поглядеть на просвет или изменить угол зрения на банкноту, чтобы обнаружить водяные знаки, защитную нить, защитные волокна, перфорацию, оптически переменную краску, скрытые изображения и многоцветные радужные полосы. Некоторые признаки подлинности определяются на ощупь – это специальные метки для людей с ослабленным зрением.

Управляющий отделением Банка России по Тульской области Дмитрий Новиков рассказал, что делать, если фальшивка всё же попала к вам в руки:

Не пытайтесь сбыть купюру, отнесите её в полицию. Если сотрудники банка или магазина обнаружат у вас поддельные деньги, они будут обязаны сообщить об этом в правоохранительные органы.

Подробная информация о признаках подлинности и платежеспособности денежных знаков размещена на сайте Банка России, в разделе «Банкноты и монеты».