новости
новости
Регистрация
В Туле «Пираньи» незаконно продавали лекарства для животных

В Туле «Пираньи» незаконно продавали лекарства для животных

После прокурорской проверки компания отделалась предупреждением.

Тульская природоохранная прокуратура на основании информации, полученной от Управления Россельхознадзора, проверила исполнение требований закона об обращении лекарственных средств и наличие лицензии в ООО «Пираньи». Компания занимается розничной торговлей лекарств для животных.
 
Установлено, что ООО «Пираньи» в магазине «Товары для рыбалки», не имея лицензии на право осуществления фармацевтической деятельности, хранило и продавало лекарственные препараты для ветеринарного применения.
 
5 декабря природоохранным прокурором в отношении ООО «Пираньи» вынесено постановление об административном правонарушении (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии) и передано в Арбитражный суд Тульской области.
В итоге суд привлек ООО «Пираньи» к административной ответственности в виде предупреждения.
Директору ООО «Пираньи» внесено представление, которое рассмотрено и признано обоснованным, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены.
Автор: Юлия Александрова, вчера, в 15:01 0
Другие статьи по темам
Событие
незаконная торговля
Место
Тула
Прочее
лекарства для животныхпиранья

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Пять тульских гимнастов вошли в состав сборной России на 2018 год
Пять тульских гимнастов вошли в состав сборной России на 2018 год
Синоптики: на следующей неделе Тулу завалит снегом
Синоптики: на следующей неделе Тулу завалит снегом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.