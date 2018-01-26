В Туле «Пираньи» незаконно продавали лекарства для животных
После прокурорской проверки компания отделалась предупреждением.
Тульская природоохранная прокуратура на основании информации, полученной от Управления Россельхознадзора, проверила исполнение требований закона об обращении лекарственных средств и наличие лицензии в ООО «Пираньи». Компания занимается розничной торговлей лекарств для животных.
Установлено, что ООО «Пираньи» в магазине «Товары для рыбалки», не имея лицензии на право осуществления фармацевтической деятельности, хранило и продавало лекарственные препараты для ветеринарного применения.
5 декабря природоохранным прокурором в отношении ООО «Пираньи» вынесено постановление об административном правонарушении (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии) и передано в Арбитражный суд Тульской области.
В итоге суд привлек ООО «Пираньи» к административной ответственности в виде предупреждения.
Директору ООО «Пираньи» внесено представление, которое рассмотрено и признано обоснованным, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены.
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