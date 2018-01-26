В Туле «Пираньи» незаконно продавали лекарства для животных

Тульская природоохранная прокуратура на основании информации, полученной от Управления Россельхознадзора, проверила исполнение требований закона об обращении лекарственных средств и наличие лицензии в ООО «Пираньи». Компания занимается розничной торговлей лекарств для животных.

Установлено, что ООО «Пираньи» в магазине «Товары для рыбалки», не имея лицензии на право осуществления фармацевтической деятельности, хранило и продавало лекарственные препараты для ветеринарного применения.

5 декабря природоохранным прокурором в отношении ООО «Пираньи» вынесено постановление об административном правонарушении (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии) и передано в Арбитражный суд Тульской области.

В итоге суд привлек ООО «Пираньи» к административной ответственности в виде предупреждения.

Директору ООО «Пираньи» внесено представление, которое рассмотрено и признано обоснованным, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены.