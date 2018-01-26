Пять тульских гимнастов вошли в состав сборной России на 2018 год

На фото Ксения Афанасьева.

Это Ксения Афанасьева, Дарья Елизарова, Ирина Комнова, Александра Юдина и Иван Шестаков.

Пять тульских спортсменов вошли в состав сборной России по спортивной гимнастике на 2018 год. Список гимнастов опубликован на сайте Федерации этого вида спорта.

Тулячки Ксения Афанасьева и Дарья Елизарова входят в резерв основного состава.

Ирина Комнова, Александра Юдина и Иван Шестаков будут выступать в составе молодежной сборной.