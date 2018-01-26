На фото Ксения Афанасьева.
Пять тульских гимнастов вошли в состав сборной России на 2018 год
Это Ксения Афанасьева, Дарья Елизарова, Ирина Комнова, Александра Юдина и Иван Шестаков.
Пять тульских спортсменов вошли в состав сборной России по спортивной гимнастике на 2018 год. Список гимнастов опубликован на сайте Федерации этого вида спорта.
Тулячки Ксения Афанасьева и Дарья Елизарова входят в резерв основного состава.
Ирина Комнова, Александра Юдина и Иван Шестаков будут выступать в составе молодежной сборной.
Другие статьи по темам
Место