Фото Алексея Пирязева.
Синоптики: на следующей неделе Тулу завалит снегом
По предварительным прогнозам, высота снежного покрова вырастет до 25 см. Держитесь, коммунальщики!
По данным Гидрометцентра, на следующей неделе в Тульской области ожидаются сильные снегопады.
Уже в воскресенье столбики термометров устремятся вверх. В дневные часы в Тульском регионе до 5 градусов мороза, ночью — до -9°С.
А уже 30 января днем температура воздуха достигнет положительных значений — воздух прогреется до +1°С.
Однако синоптики отмечают, что к оттепели это не приведет. Уже в среду, 31 января, температура понизится до -4°С.
По данным Meteoinfo.ru
Скачки температуры будут сопровождаться сильными снегопадами. Синоптики уверяют, что к концу следующей недели сугробы вырастут с нынешних 19 до 25 см.
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