Синоптики: на следующей неделе Тулу завалит снегом

Фото Алексея Пирязева.

По предварительным прогнозам, высота снежного покрова вырастет до 25 см. Держитесь, коммунальщики!

По данным Гидрометцентра, на следующей неделе в Тульской области ожидаются сильные снегопады.

Уже в воскресенье столбики термометров устремятся вверх. В дневные часы в Тульском регионе до 5 градусов мороза, ночью — до -9°С.

А уже 30 января днем температура воздуха достигнет положительных значений — воздух прогреется до +1°С.

Однако синоптики отмечают, что к оттепели это не приведет. Уже в среду, 31 января, температура понизится до -4°С.

По данным Meteoinfo.ru

Скачки температуры будут сопровождаться сильными снегопадами. Синоптики уверяют, что к концу следующей недели сугробы вырастут с нынешних 19 до 25 см.