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Администрация МО Бородинское Тульской области заплатит штраф за несанкционированную свалку
Фото ursn-nnov.ru

Администрация МО Бородинское Тульской области заплатит штраф за несанкционированную свалку

Мировой суд назначил штраф в размере 110 000 рублей.

В 2017 году Россельхознадзор проверил состояние сельскохозяйственных земель в Киреевском районе Тульской области. Специалисты обнаружили на участке земли сельскохозяйственного назначения на территории МО Бородинское стихийную свалку. Границы земельного участка не определены, права собственности не зарегистрированы, поэтому по результатам проверки предписание об устранении несанкционированной свалки было выдано администрации муниципального образования.

В ноября 2017 года специалисты Россельхознадзора проверили исполнение предписания – на месте все еще находились отходы производства и потребления.

Тогда за неисполнение предписания в отношении администрации МО Бородинское был составлен протокол об административном правонарушении, а материалы дела переданы в суд.

Решением мирового суда администрация муниципального образования Бородинское Киреевского района Тульской области привлечена к административной ответственности и теперь заплатит штраф – 110 000 рублей.

Автор: Юлия Гришина, вчера, в 12:54 +2
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Место
МО БородинскоеКиреевский районТульская область

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